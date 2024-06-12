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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Москве заочно арестовал снайпершу из Грузии за службу в ВСУ

Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии за наемничество
Сюжет
Военная операция на Украине

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал уроженку Грузии Русудан Иванеишвили по делу о наемничестве, следует из картотеки суда.

Дело в отношении Иванеишвили возбуждено по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Иванеишвили 11 июня, говорится в карточке дела.

Иванеишвили объявлена в розыск российским МВД, ее карточка содержится в базе ведомства. В ней говорится, что Иванеишвили, грузинка по национальности, родилась 25 января 1995 года в деревне Гелати Ткибульского района Грузии (Имеретия).

Суд в Москве заочно арестовал грузинку по делу о наемничестве в ВСУ
Политика
Басманный районный суд Москвы

По данным порталов Presa.ge и Formula News, Иванеишвили участвует в конфликте на Украине на стороне последней. «РИА Новости» и ТАСС и пишут, что Иванеишвили является членом «Грузинского легиона».

По сведениям ТАСС, Инеишвили после окончания школы поступила на службу в грузинские вооруженные силы и прошла снайперскую подготовку. В сети можно увидеть кадры, на которых Иванеишвили запечатлена со снайперской винтовкой в военном обмундировании.

На службу в «Грузинский легион» Иванеишвили поступила в 2022 году, пишет агентство.

«Грузинский легион» принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне вооруженных сил страны (ВСУ). Он состоит из военных с грузинским гражданством и входит в состав украинских вооруженных сил. Минобороны России не раз отчитывалось об ударах по местам дислокации наемников из этого формирования.

В середине апреля Басманный районный суд заочно арестовал другую гражданку Грузии — Гванцу Гелашвили, также по статье о наемничестве. Сама Гелашвили рассказывала, что участвует в боевых действиях на Украине на стороне последней в составе «Грузинского легиона».

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Теги
Грузия снайпер ВСУ Военная операция на Украине домашний арест

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