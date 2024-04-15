Суд в Москве заочно арестовал гражданку Грузии за наемничество в ВСУ

Суд в Москве заочно арестовал грузинку по делу о наемничестве в ВСУ

Басманный районный суд Москвы (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал гражданку Грузии Гванцу Гелашвили по статье о наемничестве. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов в своем телеграм-канале.

Гелашвили вменяют преступление по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса («Наемничество»). Она предусматривает до 15 лет лишения свободы. Два месяца ареста будут исчисляться с момента ее задержания на территории России или экстрадиции.

Гванца Гелашвили участвует в военных действиях на стороне Украины. В интервью Kviris Palitra она рассказывала, что поехала на Украину из Грузии 28 февраля 2022 года (через четыре дня после начала российской военной операции), а 2 марта того же года вступила в «Грузинский легион».

По ее словам, она находилась в зоне боевых действий восемь месяцев и вернулась в Грузию. Однако затем Гелашвили вновь отправилась на Украину и продолжила участвовать в военных действиях.

В середине марта суд в Москве заочно арестовал заместителя командира «Грузинского легиона» Левана Пипию. Его также обвиняют по статье о наемничестве.