Суд в Москве заочно арестовал грузинку по делу о наемничестве в ВСУ
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал гражданку Грузии Гванцу Гелашвили по статье о наемничестве. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов в своем телеграм-канале.
Гелашвили вменяют преступление по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса («Наемничество»). Она предусматривает до 15 лет лишения свободы. Два месяца ареста будут исчисляться с момента ее задержания на территории России или экстрадиции.
Гванца Гелашвили участвует в военных действиях на стороне Украины. В интервью Kviris Palitra она рассказывала, что поехала на Украину из Грузии 28 февраля 2022 года (через четыре дня после начала российской военной операции), а 2 марта того же года вступила в «Грузинский легион».
По ее словам, она находилась в зоне боевых действий восемь месяцев и вернулась в Грузию. Однако затем Гелашвили вновь отправилась на Украину и продолжила участвовать в военных действиях.
В середине марта суд в Москве заочно арестовал заместителя командира «Грузинского легиона» Левана Пипию. Его также обвиняют по статье о наемничестве.
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