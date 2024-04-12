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На правнучку Чкалова завели уголовное дело о призывах к терроризму

На правнучку Чкалова завели дело об оправдании терроризма и призывах к нему
Дарья Богданова
Дарья Богданова (Фото: из личного архива)

Против правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой завели уголовное дело по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

Дело, по данным источников, завели по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда).

Часть 2 применяется в случаях, когда преступление совершено с использованием СМИ и электронных средств связи, включая интернет. По ней Богдановой может грозить до семи лет лишения свободы.

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По словам собеседника ТАСС, поводом для возбуждения дела стали посты Богдановой в соцсетях, где она негативно высказывалась о российской армии.

Также правоохранители обратили внимание на ее интервью украинскому каналу, где она заявила, что «москвичам не мешает услышать сирену воздушной тревоги». Речь идет о январских дебатах Богдановой с журналистом Олегом Кашиным (признан в России иноагентом), уточняет «РИА Новости». В ходе дискуссии Богданова заявила, что собирала деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации «РИА Новости», Богданову намерены объявить в международный розыск.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.

Богданова активистка движения Freedom Birds for Ukraine, которое занимается сбором средств на покупку дронов и других вещей для ВСУ. На сайте организации говорится, что Богданова проживает в Лёвене (Бельгия).

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Теги
летчик терроризм уголовное дело
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