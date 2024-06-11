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Польша получила второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения

Фото: AgencjaUzbr / X
Фото: AgencjaUzbr / X

В Польшу прибыл еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW, сообщило агентство по вооружениям страны в Х.

«Второй Saab 340 AEW на территории Польши. Прием, обучение и внедрение в боевую работу — это их ближайшее будущее», — говорится в публикации. Первый самолет прибыл в страну в начале марта.

Польша подписала контракт на поставку двух Saab со Швецией в июле 2023 года. Его сумма составила порядка 230 млн злотых (около $56 млн).

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Фото:U.S. Army Photo / Ronald Sellinger / Getty Images

Saab 340 AEW — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Они также могут отслеживать низколетящие цели, например беспилотники или крылатые ракеты, на расстоянии в несколько сотен километров.

Такие самолеты Швеция также передала Украине. Москва осуждает военную помощь Киеву.

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Теги
Польша самолет Швеция

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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