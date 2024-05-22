Польша закупила у США аэростаты для наблюдения за границей с Россией
Варшава подписала контракт на покупку в США четырех разведывательных аэростатов Barbara для наблюдения за воздушным пространством, сообщило Минобороны Польши.
«Это соглашение определяет нашу безопасность. Польша станет второй страной в мире, которая будет использовать систему такого типа», — пояснил польский вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
По данным Минобороны, стоимость контракта составляет $960 млн. Аппараты разместят на восточной и северо-восточной границе Польши — с Россией и Белоруссией. Такие аэростаты способны обнаруживать ракеты, самолеты, беспилотники и плавучие средства в радиусе более 300 км.
Ранее, 18 мая, польский премьер Дональд Туск сообщил, что страна выделит дополнительные $25 млн на финансирование деятельности спецслужб и органов разведки. В начале мая он сообщил о подготовке законопроекта о создании комиссии по расследованию влияния России и Белоруссии в республике.
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