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Политика ,  
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Польша закупила у США аэростаты для наблюдения за границей с Россией

Польша закупила аэростаты для наблюдения за границами с Россией и Белоруссией
Фото: U.S. Army Photo / Ronald Sellinger / Getty Images
Фото: U.S. Army Photo / Ronald Sellinger / Getty Images

Варшава подписала контракт на покупку в США четырех разведывательных аэростатов Barbara для наблюдения за воздушным пространством, сообщило Минобороны Польши.

«Это соглашение определяет нашу безопасность. Польша станет второй страной в мире, которая будет использовать систему такого типа», — пояснил польский вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По данным Минобороны, стоимость контракта составляет $960 млн. Аппараты разместят на восточной и северо-восточной границе Польши — с Россией и Белоруссией. Такие аэростаты способны обнаруживать ракеты, самолеты, беспилотники и плавучие средства в радиусе более 300 км.

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Польша Россия Белоруссия российско-польская граница
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