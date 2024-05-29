Швеция передаст Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения

В рамках 16-го пакета военной помощи Швеция передаст Украине в том числе два самолета ДРЛО, что, по словам главы Минобороны, дополнит и усилит обещанные поставки американских F-16. Москва осуждает передачу западного оружия Киеву

Saab 340 AEW&C (Фото: Bene Riobo / Wikimedia Commons)

Швеция направит Украине военную помощь на 13,3 млрд крон ($1,25 млрд), что станет крупнейшим пакетом поддержки Киева со стороны Стокгольма, сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон. В числе прочего в него войдут артиллерийские боеприпасы, бронетехника, средства противовоздушной обороны (ПВО) и два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C с радарами ASC-890 Erieye.

В то же время Йонсон заявил, что Стокгольм пока исключает отправку шведских истребителей JAS 39 Gripen, так как украинская сторона сфокусирована на реализации программы по истребителям F-16. Saab 340 AEW&C, по словам министра, окажут «наибольшее влияние на украинскую противовоздушную оборону», потому что дополнят и усилят обещанные поставки американских F-16. «Это будет важным вкладом в виде новых возможностей, которых у Украины сейчас нет», — отметил глава шведского Минобороны.

Saab 340 AEW&C — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Для ВВС Швеции были произведены шесть таких самолетов, четыре из которых оснащены радаром раннего предупреждения ASC-890 Erieye. Этот радар способен отслеживать корабли, самолеты и ракеты на расстоянии до 300–400 км на высоте 6 км.

С начала российской спецоперации на Украине Стокгольм уже предоставил Киеву 15 пакетов военной помощи, также страна усилила антироссийские санкции и вошла в НАТО наряду с Финляндией. На прошлой неделе Пол Йонсон заявил, что Украина имеет право на самооборону путем боевых действий, направленных против «территории противника», пока это соответствует законам ведения военных конфликтов. Так он ответил на вопрос Hallandsposten о возможности использования Киевом поставленного Стокгольмом оружия для атак по российской территории.

Россия считает, что поставки военной помощи Украине делают западные страны участниками конфликта. В Москве заявляли, что это не повлияет на исход боевых действий. Обсуждение разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по России может повысить уровень эскалации, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.