 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом

Путин встретится с Эрдоганом в начале июля в Астане
Владимир Путин и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин допустил, что встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале июля в Астане. Об этом он сообщил на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Фрагмент их беседы опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«В июле, по-моему, 3-4 числа он (Эрдоган. — РБК) должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия, и у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», — сказал президент.

В предыдущий раз главы государств встречались лично в сентябре 2023 года в Сочи.

Песков объяснил, почему сроки визита Путина в Турцию еще не согласованы
Политика
Самолет Ил-96 специального летного отряда &laquo;Россия&raquo;

С лета 2023 года обсуждается визит Путина в Турцию. В апреле 2024-го пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что дата поездки пока не согласована из-за графиков глав государств. Президенты компенсируют это частыми телефонными разговорами, их главной темой остаются двусторонние отношения, подчеркнул он.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Астана Павел Зарубин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Эрдоган Реджеп Тайип фото

Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Путин и Лула да Силва обсудили Украину и саммит в Швейцарии
Политика
Путин заявил о недопустимости нехватки энергообъектов в Москве
Политика
Лавров заявил, что на Западе услышали сигнал Путина о поставках оружия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 16:47
Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом Политика, 21:00
Сборная Украины разгромно победила в последнем матче перед Евро-2024 Спорт, 20:56
В Минобороны Словакии посчитали незаконной передачу Киеву 13 МиГ-29 Политика, 20:55
Названы даты слушаний в CAS по делу о золоте фигуристов на ОИ-2022 Спорт, 20:53
Рискнет ли Израиль начать в Ливане войну против «Хезболлы» Политика, 20:50
В Одессе сотрудники военкомата подрались с бригадой скорой помощи Политика, 20:47
Глава Rheinmetall предупредил о задержках в поставках оружия Украине Политика, 20:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
7 простых шагов для получения машины в лизинг быстро РБК и ВТБ Лизинг, 20:39
Бывший мэр Купянска умер после покушения Политика, 20:34
На Украине учебным заведениям запретили кондиционеры для экономии энергии Политика, 20:12
Плющенко и Авербух получили многомиллионные гранты на ледовые шоу Спорт, 20:01
Президент Болгарии рассказал о реалиях конфликта для Украины Политика, 20:00
Биткоин-трейдеры снизили аппетит к риску перед выходом макроданных в США Крипто, 19:58
Суд запретил называть Усманова владельцем виллы в Германии Бизнес, 19:53