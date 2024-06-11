Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин допустил, что встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале июля в Астане. Об этом он сообщил на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Фрагмент их беседы опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«В июле, по-моему, 3-4 числа он (Эрдоган. — РБК) должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия, и у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», — сказал президент.
В предыдущий раз главы государств встречались лично в сентябре 2023 года в Сочи.
С лета 2023 года обсуждается визит Путина в Турцию. В апреле 2024-го пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что дата поездки пока не согласована из-за графиков глав государств. Президенты компенсируют это частыми телефонными разговорами, их главной темой остаются двусторонние отношения, подчеркнул он.