Вильфанд объявил о начале купального сезона на побережье Черного моря

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Вода на черноморском побережье прогрелась до 22 градусов, поэтому пора открывать купальный сезон, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воды на Черном море с сегодняшнего дня устойчиво 22 градуса, поэтому можно открывать купальный сезон. В Крыму нужно еще немного подождать, может быть, к концу второй декады будет уже такая же температура», — цитирует «Интерфакс» Вильфанда.

По словам Вильфанда, на юге европейской России установилась жаркая погода: плюс 32–35 градусов в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

«Но на черноморском побережье более мягко — плюс 28–30 градусов», — уточнил он.

28 мая 2024 года синоптик Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале о том, что купальный сезон в Средней полосе России уже открыт: вода в реках и озерах прогрелась до нижней границы комфорта.