Вильфанд объявил о начале купального сезона на побережье Черного моря
Вода на черноморском побережье прогрелась до 22 градусов, поэтому пора открывать купальный сезон, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура воды на Черном море с сегодняшнего дня устойчиво 22 градуса, поэтому можно открывать купальный сезон. В Крыму нужно еще немного подождать, может быть, к концу второй декады будет уже такая же температура», — цитирует «Интерфакс» Вильфанда.
По словам Вильфанда, на юге европейской России установилась жаркая погода: плюс 32–35 градусов в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.
«Но на черноморском побережье более мягко — плюс 28–30 градусов», — уточнил он.
28 мая 2024 года синоптик Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале о том, что купальный сезон в Средней полосе России уже открыт: вода в реках и озерах прогрелась до нижней границы комфорта.