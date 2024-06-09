В ХАМАС заявили о гибели трех заложников при операции Израиля

Нусейрат, сектор Газа (Фото: Emad Abu Shawiesh / Reuters)

В результате спецоперации по освобождению израильских заложников в Нусейрате погибли трое пленников. Об этом сообщили представители ХАМАС в официальном Telegram-канале движения в телеграм-канале.

«Ваша собственная армия (Израиля — РБК) освободила одних заложников, но убила троих в том же самом лагере, один из них имел гражданство США», — говорится в сообщении.

8 июня Армия обороны Израиля сообщила о спецоперации в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа, в результате которой были освобождены четверо похищенных в октябре 2023 года израильтян. Среди освобожденных был 27-летний Андрей Козлов, имеющий также и российское гражданство.

Операцию проводили при поддержке армии, разведки и ВВС. Во время рейда погиб один спецназовец. В ХАМАС в ответ на действия израильской армии пригрозили увеличить число заложников за счет взятия в плен израильских военных в ходе боев в Газе. По данным Минздрава региона, более 270 палестинцев погибли и 698 получили ранения в результате израильской операции в Нусейрате.