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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В ХАМАС заявили о гибели трех заложников при операции Израиля

ХАМАС: при освобождении израильских пленников в Нусейрате погибли три заложника
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Нусейрат, сектор Газа
Нусейрат, сектор Газа (Фото: Emad Abu Shawiesh / Reuters)

В результате спецоперации по освобождению израильских заложников в Нусейрате погибли трое пленников. Об этом сообщили представители ХАМАС в официальном Telegram-канале движения в телеграм-канале.

«Ваша собственная армия (Израиля — РБК) освободила одних заложников, но убила троих в том же самом лагере, один из них имел гражданство США», — говорится в сообщении.

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8 июня Армия обороны Израиля сообщила о спецоперации в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа, в результате которой были освобождены четверо похищенных в октябре 2023 года израильтян. Среди освобожденных был 27-летний Андрей Козлов, имеющий также и российское гражданство.

Операцию проводили при поддержке армии, разведки и ВВС. Во время рейда погиб один спецназовец. В ХАМАС в ответ на действия израильской армии пригрозили увеличить число заложников за счет взятия в плен израильских военных в ходе боев в Газе. По данным Минздрава региона, более 270 палестинцев погибли и 698 получили ранения в результате израильской операции в Нусейрате.

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Теги
Израиль ХАМАС сектор Газа
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