Миланский банк ограбили через подкоп из пиццерии

Фото: milano.corriere.it

В Милане злоумышленники ограбили отделение банка BPM, проникнув туда через подкоп из соседней пиццерии, преступникам удалось вынести €160 тыс., сообщает газета Corriere della Sera.

Четверо грабителей проникли в учреждение в среду, 6 декабря, утром, когда там уже были сотрудники и посетители. Угрожая оружием, они связали семь человек пластиковыми наручниками и вынудили двух банковских служащих проводить их к сейфу. Получив доступ к деньгам, банда забрала €160 тыс. и скрылась.

Вызов в полицию Милана поступил около 10:00. Как сообщили потерпевшие, часть нападавших говорила с сицилийским акцентом.

В середине ноября в Москве ограбили курьеров, которые подъехали к отделению банка. Преступники открыли стрельбу, забрали у потерпевших около 300 млн руб., после чего скрылись на автомобиле Mercedes. На следующий день столичный главк МВД возбудил дело по статье о разбое.