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Общество ,  
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Госдума запретила приватизировать религиозное имущество

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, запрещающий приватизировать имущество религиозного назначения, которое находится в государственной или муниципальной собственности, следует из размещенного в базе палаты документа.

По мнению одного из авторов закона, председателя думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, все религиозное имущество, начиная от зданий соборов и убранства храмов до гостиниц для паломников, должно принадлежать церкви и использоваться исключительно по назначению.

В документе будет закреплен прямой запрет на приватизацию религиозного имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а все сделки по приватизации имущества, проведенные с 2010 года, могут быть признаны недействительными судом.

Гаврилов отметил, что нужно не нарушить права граждан, которые живут в ранее приватизированном бывшем религиозном здании: «Для таких случаев запрет на приватизацию будет распространяться только на договоры, заключенные после вступления в силу новых правил».

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Закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» был подписан в 2010 году. К такому имуществу относится недвижимость, предметы внутреннего убранства, например, иконы и другие.

В 2021 году приняли закон, уточняющий порядок использования имущества религиозного назначения: даже если оно остается в собственности государства и не может быть передано религиозной организации, последняя все равно будет иметь право на его использование.

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Теги
Госдума законы гос. имущество религиозная организация

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