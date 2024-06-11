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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Сигнал ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе второй раз менее чем за час. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Первый раз тревогу объявили в 7:58 мск и отменили через 12 минут. Второй раз сигнал был запущен в 8:32 мск.

Мэрия Белгорода также сообщила о ракетной опасности в Шебекино и Шебекинском городском округе.

Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области
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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны украинской армии.

В частности, 10 июня ВСУ ударили сразу по нескольким населенным пунктам региона. В трех поселках Грайворонского городского округа зафиксировали повреждения, под обстрел попало Безымено. В результате пострадала хозпостройка, а в доме выбило окна. Третий случай произошел в селе Борисовка Волоконовского района. Дрон-камикадзе повредил линию электропередачи, жители остались без света.

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Теги
Персоны
Белгородская область обстрел Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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