Корабли «Казань» и «Адмирал Горшков» отработали удары на расстоянии 600 км

Идущие на Кубу российские корабли провели учения с ракетами в Антлантике

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Корабли Северного флота в рамках морских учений отработали компьютерную стрельбу высокоточным ракетным оружием в Атлантическом океане, сообщила пресс-служба Минобороны.

Группа кораблей в составе многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М «Казань» и фрегата «Адмирал Горшков», предназначенных для дальнего похода, приняла участие в учениях.

«Экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 км», — уточнили в оборонном ведомстве.

О выходе отряда кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» в дальний поход пресс-служба Минобороны сообщила в середине мая. «Основные задачи похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны», — добавили в Минобороны.

Министерство революционных вооруженных сил Кубы ранее сообщило, что отряд российских кораблей с 12 по 17 июня будет находиться с официальным визитом в порту Гаваны. Среди кораблей — «Казань», «Адмирал Горшков», нефтеналивной танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

Кубинские военные отметили, что визит соответствует исторической дружбе между Кубой и Россией и «строго соответствует международным нормам, участником которых является Куба».

Западные СМИ сообщили, ссылаясь на источники среди американских чиновников, что Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений. По версии собеседников изданий, корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, после учений останутся в регионе до конца лета, а осенью проведут еще одни маневры.