Идущие на Кубу российские корабли провели учения с ракетами в Антлантике
Корабли Северного флота в рамках морских учений отработали компьютерную стрельбу высокоточным ракетным оружием в Атлантическом океане, сообщила пресс-служба Минобороны.
Группа кораблей в составе многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М «Казань» и фрегата «Адмирал Горшков», предназначенных для дальнего похода, приняла участие в учениях.
«Экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 км», — уточнили в оборонном ведомстве.
О выходе отряда кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» в дальний поход пресс-служба Минобороны сообщила в середине мая. «Основные задачи похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны», — добавили в Минобороны.
Министерство революционных вооруженных сил Кубы ранее сообщило, что отряд российских кораблей с 12 по 17 июня будет находиться с официальным визитом в порту Гаваны. Среди кораблей — «Казань», «Адмирал Горшков», нефтеналивной танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».
Кубинские военные отметили, что визит соответствует исторической дружбе между Кубой и Россией и «строго соответствует международным нормам, участником которых является Куба».
Западные СМИ сообщили, ссылаясь на источники среди американских чиновников, что Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений. По версии собеседников изданий, корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, после учений останутся в регионе до конца лета, а осенью проведут еще одни маневры.