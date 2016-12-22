На северо-западе Москвы сгорел приют для животных

На северо-западе Москвы произошел пожар в приюте для бездомных животных на площади 200 кв. м. Об этом сообщается на странице МЧС столицы в Twitter.

По данным спасателей, возгорание произошло по адресу: ул. Мневники Нижняя, д. 37 в одноэтажном деревянном здании. Информация поступила в отделение в 04:04 мск.

До прибытия сотрудников МЧС администрация приюта успела вывести 20 животных. После этого спасатели приступили к ликвидации горения.

Пожар был ликвидирован в 05:17 мск. «К сожалению, есть погибшие животные, количество уточняется», — добавили в МЧС.