Появились кадры тушения зоопарка в Евпатории, где погибло более 200 животных

Тушение зоопарка в Евпатории, где погибло более 200 животных. Видео

Video

В зоопарке «Тропикпарк» в Евпатории произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.

Как рассказал ТАСС представитель зоопарка, в результате пожара погибли все животные — более 200 особей. Причиной пожара, как утверждает агентство, стало короткое замыкание холодильника.

О пожаре спасателям сообщили около 02:33 по местному времени (совпадает с мск), однако возгорание началось раньше, сообщили в региональном главке МЧС. Когда пожарные приехали на место, огнем уже был охвачен весь «Тропикпарк», в том числе кровля здания.

«Тропикпарк» — зоопарк с экзотическими животными, расположенный в детском парке аттракционов на улице Токарева в Евпатории. В экспозиции, в частности, было представлено более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц.

Огонь распространился по большой площади из-за позднего обнаружения пожара, отметили в ведомстве. Тушение осложняли горючие материалы: крыша состояла из деревянной облицовки, а в вольерах находилось сено.

В результате внутри помещений здания обрушились конструкции. В одном из них спасатели нашли женщину, ее вывели на свежий воздух. Также удалось спасти двух медведей, добавили в МЧС.

Площадь пожара составила 625 кв. м. К 04:00 возгорание локализовали.

РБК обратился за комментарием в администрацию «Тропикпарк».