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Военная операция на Украине ,  
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Генпрокуратура Украины сообщила о мобилизации почти 800 заключенных

Офис генпрокурора Украины: в ВСУ вступили почти 800 ранее осужденных
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На службу в Вооруженные силы Украины поступили 775 осужденных, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

«В настоящее время в суд подали 2402 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы», — уточнили в офисе. Из них 1843 ходатайства уже рассмотрели и удовлетворили.

Больше всего желающих вступить в ВСУ из числа осужденных оказалось в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровненской и Харьковской областях.

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Фото:Inna Varenytsia / Reuters

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет освобождать по УДО осужденных за нетяжкие преступления для их последующей мобилизации в армию. За неделю после подписания документа с соответствующими заявлениями обратились 4,3 тыс. заключенных, рассказал министр юстиции страны Денис Малюська. Тогда освободили 350 человек.

Всего в рамках инициативы украинские власти собираются завербовать до 20 тыс. заключенных, включая тех, кто отбывает предварительное заключение.

Издание «Страна.ua» усомнилось в возможности мобилизовать до 20 тыс. украинских заключенных, уточнив, что в тюрьмах по всей стране находятся всего 28 тыс. человек, включая мужчин и женщин.

Офицеры ВСУ в разговоре со «Страной» отметили, что бывших заключенных планируют использовать в специальных отрядах на тяжелых участках на передовой. По мнению офицеров, у командиров должно быть право на очень жесткие меры по поддержанию дисциплины, «иначе будет больше проблем, чем пользы».

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