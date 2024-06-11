В Кремле оценили безопасность самолетов для президента и всех россиян

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент Владимир Путин пользуется российской авиатехникой, она надежна и обслуживается на должном уровне, как и любые гражданские самолеты и вертолеты в стране. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя состояние президентского авиапарка на фоне сообщений о крушениях нескольких самолетов с чиновниками за рубежом.

Песков заверил, что отечественная техника «очень надежная». «И, разумеется, с технической, и технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию. Собственно, любая техника в нашей стране, которая перевозит граждан страны, также обслуживается на должном уровне», — цитирует Пескова корреспондент РБК.

Пресс-секретарь напомнил, что на этот счет в стране существуют жесткие стандарты.

Во вторник, 11 июня, стало известно, что вице-президент Малави Саулос Чилима, который летел на похороны экс-министра юстиции в самолете с еще девятью пассажирами, погиб после того, как самолет пропал с радаров вскоре после вылета из столицы Малави Лилонгве.

Ранее вертолет, на борту которого были президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим, потерпел крушение в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в Восточном Азербайджане. Утром следующего дня Тегеран официально подтвердил, что Раиси погиб при крушении. Спасатели нашли тела всех находившихся на борту.