Тело иранского президента доставили в его родной город для похорон
Тело погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрагима Раиси доставили в его родной город Мешхед, где его похоронят, сообщает IRNA.
Агентство опубликовало кадры из аэропорта города, куда прибыло большое количество людей. В аэропорт прибыли государственные и местные чиновники, а также жители города. Mehr публикует кадры, как они кидают лепестки цветов во время шествия. Церемонии прощания с Раиси ранее прошли в нескольких городах.
Президента, а также главу МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмети и аятоллу провинции Тебриза Али Хашима, которые также были на борту разбившегося вертолета, похоронят в мавзолее имама Резы вечером 23 мая.
Вертолет потерпел крушение 19 мая в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в Восточном Азербайджане. Утром следующего дня Тегеран официально подтвердил, что Раиси погиб при крушении. Спасатели нашли тела всех находившихся на борту.
Полномочия Раиси перешли к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Выборы в стране назначили на 28 июня.
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