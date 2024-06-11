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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало, где летали на разбившемся в Северной Осетии Су-34

«РИА Новости»: упавший в Северной Осетии Су-34 использовали в Сирии и на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Самолет Су-34
Самолет Су-34 (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Разбившийся в Северной Осетии бомбардировщик Су-34 участвовал в нанесении ударов по позициям боевиков в Сирии и в зоне военной операции на Украине, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванного собеседника в оперативных службах.

Предварительно установлено, что разбившийся Су-34 вылетел с аэродрома в Моздоке — городе в Северной Осетии.

Глава Северной Осетии рассказал о последствиях крушения Су-34
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в горной местности в регионе утром 11 июня. Борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет. По предварительной версии, он рухнул из-за технической неисправности. На земле в связи с авиакатастрофой разрушений не было.

ТАСС в оперативных службах республики сообщили, что на борту истребителя находились два пилота. Самолет потерпел крушение в горах Алагирского района, экипаж истребителя погиб.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования родным погибших летчиков.

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Теги
Су-34 Северная Осетия Моздок авиакатастрофа

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