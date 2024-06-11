Посол России рассказал об оценке президентом Эритреи «Уралов» и «КАМАЗов»

Исайяс Афеворки (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент Эритреи Исайяс Афеворки хвалит российские автомобили «Урал» и «КАМАЗ», рассказал в интервью ТАСС российский посол в стране Игорь Мозго.

По словам диппредставителя, грузовые машины хорошо зарекомендовали себя в Эритрее. Афеворки держит в своем парке несколько грузовиков из закупленной в 2018 году партии, отметил Мозго. Тогда российский завод направил в страну 56 автомобилей и пять автобусов на сумму около $5 млн.

«Сейчас есть запрос на эти машины, мы готовы их поставить, но из-за санкций доставка из Новороссийска в Массауа — дело очень хлопотное», — сказал посол.

Поиск судоходных компаний, подходящих для поставки российских автомобилей, пока не дал результатов, добавил он.

Эритрея готова закупать российскую продукцию, но из-за последствий пандемии и санкций США и ЕС у нее нет средств, рассказал Мозго. Однако Асмара закупает у Москвы зерно, в основном пшеницу, товарооборот стран составляет $10–15 млн, заключил посол.

В 2020 году товарооборот России и Эритреи составлял $0,4 млн. Отношения стран начали укрепляться в 2022-м, тогда он вырос до $13,5 млн.

В конце января 2023 года министр иностранных дел Сергей Лавров совершил визит в страну. Позднее президент Эритреи прилетел в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Это был его первый визит в Россию за 30 лет пребывания у власти.

В прошлом июле посол в Москве Петрос Цеггай сообщил, что Эритрея и Россия разрабатывают концепцию и соглашения по использованию транзитного потенциала порта Массауа в качестве хаба.