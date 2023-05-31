Что обсуждали в Кремле Владимир Путин и бессменный президент Эритреи

Президент Эритреи Исайяс Афеворки прибыл в Москву с первым визитом за 30 лет пребывания у власти и спустя две недели после поездки в Пекин. Эксперты полагают, что африканский лидер видит в России противовес китайскому влиянию

Исайяс Афеворки (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Как прошли переговоры в Кремле

В среду, 31 мая, президент Эритреи Исайяс Афеворки провел в Кремле переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Афеворки прилетел в Москву накануне, он пробудет в стране четыре дня. Для него это первая поездка в Россию за более чем 30-летний срок нахождения у власти — после отделения Эритреи от Эфиопии в 1993 году в стране ни разу не проходили выборы. Встреча с Путиным для Афеворки также стала первой (со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым он встречался трижды за последние десять лет). За две недели до визита в Москву Афеворки посетил Пекин, где провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

За всю историю 30-летних двусторонних отношений России и Эритреи наивысшим по уровню контактом был визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в страну в конце января 2023 года и его переговоры с президентом Эритреи, прошедшие в рамках одного из африканских турне главы МИД России (сейчас Лавров также находится в поездке по африканским странам и уже посетил Бурунди и Мозамбик). При этом министр иностранных дел Эритреи Осман Салех с 2015 года несколько раз посещал Россию. Его предшественник Али Саид Абделла был с визитом в Москве в 2005 году.

На переговорах в Кремле Путин кратко поприветствовал гостя и отметил, что отношения между странами развиваются и укрепляются. Афеворки в ответ выступил с длинной речью о глобальном миропорядке, который «находится на грани радикальной трансформации, и это требует объективных оценок и взаимных консультаций по этому вопросу, который имеет важнейшее значение и важность». Он раскритиковал «бездумную идеологию и несдержанные действия по доминированию, которые предпринимались последние 30 лет для создания однополярного мирового порядка». Российского коллегу он призвал «углублять понимание», «выработать всеобъемлющую стратегию и конкретные планы во всех областях», «создать динамичные механизмы», которые «необходимы для перехода к новому цивилизованному международному порядку, основанному на взаимоуважении, сотрудничестве, взаимодополняемости и процветании, в котором справедливость и верховенство права».

Что связывает Россию и Эритрею

Россию и небольшое восточноафриканское государство (население — около 6 млн человек) в экономике связывает немногое: объем торговли между странами начал увеличиваться лишь в последние годы. По состоянию на 2020 год товарооборот между странами составлял $0,4 млн, к 2022 году увеличился до $13,5 млн, из них $11,5 млн пришлось на экспорт российской пшеницы.

В информационных материалах к переговорам президентов сказано, что «эритрейцы выражают заинтересованность в развитии связей с AO «Автомобильный завод «Урал» и ПАО «КАМАЗ», продукция которых хорошо зарекомендовала себя в климатических условиях этой страны». В 2018 году КАМАЗ поставил в Эритрею 56 автомобилей и пять автобусов на сумму около $5 млн, указано в материалах.

Политические отношения между Москвой и Асмэрой начали укрепляться, после того как Эритрея стала одной из четырех стран (вместе с Белоруссией, КНДР и Сирией), которые в феврале 2022 года не поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую действия России на Украине. Это событие стало отправной точкой для перезагрузки отношений со страной, много лет находящейся под санкциями ООН, США, ЕС, Канады и Австралии. (В период с 2010 по 2018 год в отношении Эритреи действовало оружейное эмбарго ООН, оно было снято после заключения мирного соглашения с Эфиопией. Также действовал запрет на поездки в страну, ее финансовые активы были заморожены. Россия соблюдала наложенные на страну ограничения. Они были сняты указом президента России в 2019 году.)

Эритрея, расположенная в районе Африканского Рога, занимает седьмое место среди беднейших стран мира по уровню валового национального дохода на душу населения, согласно статистике Всемирного банка. Уровень инфляции в стране по состоянию на 2023 год достигает 34%. В рейтинге свободы Freedom House Эритрея имеет 3 балла из 100 и считается несвободной страной. Авторы исследования аргументируют такой низкий показатель тем, что в стране существует единственная политическая партия — правящий Народный фронт за демократию и справедливость. Выборы не проводились ни разу с момента создания Эритреи. В стране обязательная военная служба, военнообязанными являются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 50 лет, срок службы не ограничен. В 2001 году в стране были закрыты все негосударственные СМИ, работа иностранных журналистов в стране не предусмотрена. В рейтинге свободы СМИ по состоянию на 2023 год страна занимает 174-е место из 180.

Как Эритрея переживала международную изоляцию

С момента провозглашения независимости от Эфиопии Эритрея не раз участвовала в военных действиях, что и стало причиной наложения на нее международных санкций. При этом страна была признана международным сообществом — стала членом ООН, Африканского союза и получила статус наблюдателя в Лиге арабских государств, но с течением времени Асмэра все больше подвергалась критике как за внешнюю, так и за внутреннюю политику. Не прошло и пяти лет, как Эритрея снова вступила в войну с Эфиопией, которая длилась с 1998 по 2000 год и оставила нерешенным вопрос о принадлежности приграничного города Бадме и прилегающей к нему территории. Он был урегулирован в 2018 году, когда Эфиопия согласилась уступить эту территорию Эритрее в рамках мирного соглашения. В 2009 году Эритрею обвиняли в поддержке повстанцев из движения «Аш-Шабаб» в Эфиопии. В 2021 году США утверждали, что Асмэра причастна к вооруженному конфликту в приграничном эфиопском штате Тыграй.

2018 год положил начало перезагрузке отношений Эритреи с рядом африканских стран. Ставший премьер-министром Эфиопии Абий Ахмед Али посетил Асмэру, а президент Афеворки нанес ответный визит в Аддис-Абебу. С тех пор Афеворки еще несколько раз бывал в Эфиопии (она стала самым посещаемым им государством). В том же 2018 году президенты Эритреи и Кении впервые за 22 года обменялись визитами (с тех пор Афеворки еще раз побывал в Кении), в 2021 году был с визитом в Судане. Асмэру за последние несколько лет неоднократно посещали лидеры Сомали и Судана. В США лидер Эритреи был в последний раз в 2011 году для выступления на Генассамблее ООН.

Зачем Афеворки перед приездом в Москву был в Пекине

Совершенный за две недели до приезда в Россию государственный визит в Китай и переговоры с Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном, прошедшие 15 мая, стали самой заметной зарубежной инициативой Афеворки. Лидер КНР заявил о желании развивать сотрудничество с Асмэрой в строительстве инфраструктуры, телекоммуникациях, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, рыболовстве и других областях. Как отмечает South China Morning Post, Эритрея может быть интересна Китаю из-за своего географического расположения и выхода к Суэцкому каналу и Индийскому океану, что позволило бы расширить логистику инициативы «Пояс и путь» (Эритрея присоединилась к ней в 2021 году).

«Эритрея сейчас ищет себе новых инвесторов, и очевидно, что Китай является крупнейшим инвестором страны, в том числе в области строительства железных дорог, инфраструктуры в целом, в области обучения персонала и так далее. Но Эритрея, будучи на антипостколониальном подъеме уже в течение многих лет, не хочет целиком зависеть от Китая. Как Эритрея, так и многие другие африканские страны видят в России разумный противовес Китаю, при том что эти две стороны не сталкиваются лбами, потому что Россия и Китай пока не соперничают в странах Африки», — сказал РБК директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. По его словам, страны Африки в целом — и Эритрея в частности — могут быть активно привлечены к большой международной сети, которую совместно развивают Китай и Россия. Кроме того, сейчас расширяются объединения стран в форматах БРИКС и ШОС и создаются новые торговые пути, резюмировал эксперт.