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Посол Эритреи сообщил о работе над соглашением с Москвой по порту Массауа

Посол Эритреи: ведется работа над соглашением по использованию Москвой порта Массауа
Порт Массауа
Порт Массауа (Фото: Hailu Wudineh TSEGAYE / Shutterstock)

Эритрея и Россия разрабатывают концепцию и соглашения по использованию транзитного потенциала порта Массауа в качестве хаба. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол в Москве Петрос Цеггай.

«В настоящее время ведется активная работа по разработке концепции и определенных соглашений по использованию порта Массауа как хаба», — сказал Цеггай.

У Советского Союза уже был свой порт в этом регионе. Речь идет о 933-м пункте материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ СССР в Эфиопии. Порт находился на острове Нокра в Красном море, расположенном напротив порта Массауа. В 1977 году эфиопские власти обещали предоставить СССР военно-морскую базу в Массауа, однако город был блокирован эритрейскими сепаратистами и позднее перешел в состав Эритреи. В 1991 году на фоне регулярных обстрелов советской базы со стороны эритрейских повстанцев ПМТО был эвакуирован. В 1993 году Эритрея провозгласила свою независимость.

В конце мая президент Эритреи Исайяс Афеворки посетил Москву и встретился с президентом Владимиром Путиным. Это стало первой встречей глав государств за тридцатилетнюю историю дипломатических отношений.

В конце января 2023 года министр иностранных дел Сергей Лавров совершил визит в страну. Его переговоры с президентом Эритреи прошли в рамках одного из африканских турне главы МИД России. «Среди перспективных планов, которые предстоит детально проработать, упомяну возможности использования логистического потенциала порта Массауа и авиапорта. Порт Массауа представляет интерес с точки зрения его транзитных возможностей», — говорил по итогам визита.

По состоянию на 2020 год товарооборот между странами составлял $0,4 млн, к 2022 году увеличился до $13,5 млн, из них $11,5 млн пришлось на экспорт российской пшеницы. В информационных материалах к переговорам Афеворки с Путиным говорилось, что «эритрейцы выражают заинтересованность в развитии связей с AO «Автомобильный завод «Урал» и ПАО «КАМАЗ», продукция которых хорошо зарекомендовала себя в климатических условиях этой страны».

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