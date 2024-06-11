Москалькова заявила о необходимости наказания иностранцев за русофобию

Москалькова: за русофобию иностранцев следует наказывать, как за экстремизм

Татьяна Москалькова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В России необходимо обсудить внедрение механизма наказания иностранцев и должностных лиц за проявление русофобии в той же степени, как и за экстремизм. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

«Заслуживает обсуждения идея о создании юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма, а также усилить наказания за эти деяния», — отмечается в документе.

Западный мир и находящиеся под его влиянием организации захватила «беспрецедентная русофобия», считает Москалькова. Примером этого омбудсмен считает решение Международного олимпийского комитета о запрете символики России на Олимпийских играх 2024 года и призыв комитета игнорировать российские Игры дружбы в сентябре.

По словам Москальковой, случаи дискриминации россиян не находят порицания со стороны международного сообщества.

Российские власти неоднократно заявляли о необходимости ввести наказание за русофобию. В частности, весной 2023 года Минюст предложил закрепить в законодательстве понятие «русофобия», ввести ответственность за «русофобскую деятельность» и сформировать механизм предупреждения враждебной к России информации.

В декабре правительственная комиссия согласилась поддержать законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о дополнении Уголовного кодекса статьей «русофобия». Документ предполагает введение ответственности за дискриминационные действия в отношении гражданина России, постоянно проживающего в стране лица без гражданства или соотечественника, не являющегося россиянином. Законопроект предполагает ответственность в том числе «за публичные призывы к совершению дискриминационных действий».