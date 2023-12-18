Правительство поддержит появление в Уголовном кодексе статьи о русофобии

Правительственная комиссия согласилась с необходимостью наказывать иностранных официальных лиц за дискриминацию россиян или соотечественников, а также за уничтожение памятников и захоронений

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Правительственная комиссия согласилась поддержать законопроект депутата от «Единой России» Ирины Яровой, предлагающий дополнить Уголовный кодекс России статьей «Русофобия», с условием его доработки. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердил РБК источник, знакомый с отзывом правительства. Также о положительном отзыве правительства пишет со ссылкой на источник «Интерфакс».

В соответствии с законопроектом вводится ответственность за дискриминационные действия в отношении гражданина России, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином России. Ответственность полагается в том числе «за публичные призывы к совершению дискриминационных действий». При этом объектами наказания в документе называются иностранные должностные лица, должностные лица публичной международной организации или иностранные граждане, использующие при этом свое служебное положение.

В пояснительной записке указано, что необходимость внесения изменений в законодательство обусловлена в том числе необходимостью обеспечения мер защиты от уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Среди замечаний правительства, которые, по мнению комиссии, нужно устранить для поддержки законопроекта, — требование конкретизировать штрафы и сроки наказания в виде лишения свободы.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.