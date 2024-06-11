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Политика ,  
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Солдаты Южной Кореи открыли огонь после нарушения границы военными КНДР

Солдаты Южной Кореи открыли огонь после нарушения границы 20 военными КНДР

Около 20 солдат из КНДР ненадолго пересекли сухопутную границу с Южной Кореей, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов республики (JCS).

Военные перешли линию в пределах демилитаризованной зоны, но быстро вернулись на свою сторону границы после предупредительных выстрелов южнокорейских военных. После южнокорейские военные не замечали подозрительной активности в этом районе.

Представитель JCS полковник Ли Сон Чжун заявил, что северокорейские солдаты не собирались пересекать демаркационную линию. По его словам, на это указывает быстрое возвращение военных на территорию КНДР.

Демилитаризованная зона покрыта травой и кустами, из-за чего знак пересечения границы трудно увидеть, добавил представитель JCS.

Сеул возобновит трансляции на границе с КНДР в ответ на «мусорную войну»
Политика
Фото:Korea Pool-Donga Daily / Getty Images

Обострение на границе Северной и Южной Кореи началось после отправки Пхеньяном на территорию соседней страны почти 1 тыс. воздушных шаров, к которым были прикреплены пакеты с мусором и навозом. В КНДР объяснили, что эти действия являются ответом на распространение пропагандистских листовок со стороны Сеула. Кроме того, Пхеньян с помощью шаров глушит сигналы GPS в приграничной зоне.

В ответ Совет нацбезопасности Южной Кореи решил приостановить действие межкорейского пакта о снижении напряженности, которое стороны заключили в 2018 году, до восстановления взаимного доверия с соседним государством. Власти уточнили, что это позволит проводить военные учения вблизи демаркационной линии.

6 июня группа северокорейских беженцев направила с территории Южной Кореи в КНДР десять больших воздушных шаров, внутри которых разместили 200 тыс. антисеверокорейских бюллетеней, 5 тыс. USB-накопителей с южнокорейской музыкой и фильмами. Кроме того, Сеул намерен возобновить вещание пропагандистских трансляций из громкоговорителей на границе с Северной Кореей.

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Теги
КНДР Южная Корея военные

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