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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о серии атак дронов и обстрелов в регионе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области, никто не пострадал, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В трех населенных пунктах Грайворонского городского округа зафиксированы повреждения. Между поселками Чапаевский и Горьковский в кабину КамАЗа, стоявшего на окраине поля, влетел дрон», — написал он.

Чуть позже в этом же округе ВСУ обстреляли село Безымено. В результате пострадала хозпостройка, а в доме выбило окна.

Еще один беспилотник атаковал село Богун-Городок Борисовского района. После взрыва загорелась кровля жилого дома. Пожар потушили местные жители.

Третий случай произошел в селе Борисовка Волоконовского района. Дрон-камикадзе повредил линию передач, жители остались без света.

В селе Мокрая Орловка дрон ударил по коммерческому объекту.

Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны, уточнил губернатор.

Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, 9 июня Минобороны России сообщило, что вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ, в результате три человека погибли и пятеро пострадали.

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Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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Обслуживание счета

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