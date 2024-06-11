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Канал в Балтиморе открыли для судоходства после обрушения моста

Судоходный канал в порту Балтимора, где в марте обрушился мост, открылся для эксплуатации. Об этом сообщает AP.

Специалисты достали из воды и убрали примерно 50 тыс. тонн обрушившихся конструкций моста. Проходимость канала восстановили до 700 футов в ширину и 50 футов в глубину (213 м и 15 м соответственно), передает The Washington Post.

Автомобильный мост Key Bridge через реку Патапско обрушился 26 марта после того, как в него врезался контейнеровоз Dali. За несколько минут до столкновения на судне полностью пропало электричество, и контейнеровоз стал неуправляемым. Погибли шесть человек — строители из Мексики, Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, которые заделывали выбоины на мосту.

В Балтиморе приступили к эвакуации обрушившего мост контейнеровоза. Видео
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Из-за происшествия порт Балтимора — один из главных портов среднего размера в США — полностью закрыли. Министр транспорта США Пит Буттиджич сообщил, что ежедневно через порт проходили грузы стоимостью от $100 млн до $200 млн. Он добавил, что мост будет восстановлен. По оценкам аналитической компании IMPLAN, реконструкция обойдется примерно в $600 млн.

14 мая специалисты взорвали конструкции моста, рухнувшие на контейнеровоз. Экипаж судна в составе 21 человека в момент взрыва был на борту. В тот же день фрагменты моста начали доставать из воды и вывозить с помощью кранов и судов. Через несколько дней с мели сняли контейнеровоз.

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Теги
Балтимор США канал судоходство

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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