В Балтиморе приступили к эвакуации обрушившего мост контейнеровоза. Видео
В городе Балтимор в американском штате Мэриленд эвакуируют огромный контейнеровоз Dali, который врезался в автомобильный мост Key Bridge через реку Патапско. По словам губернатора Мэриленда Уэса Мура, который дал интервью NBC, работники полностью очистят канал в мае и восстановят доступ к наиболее загруженному порту для перевозки автомобилей в США.
Автомобильный мост Key Bridge через Патапско обрушился 26 марта после того, как в него врезался контейнеровоз Dali. За несколько минут до столкновения на судне полностью пропало электричество, и контейнеровоз стал неуправляемым. Погибли шесть человек — строители из Мексики, Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, которые заделывали выбоины на мосту.
14 мая в Балтиморе взорвали конструкции моста, рухнувшие на контейнеровоз. Экипаж судна в составе 21 человека в момент взрыва был на борту, операция прошла успешно.
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