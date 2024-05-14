В Балтиморе взорвали рухнувшую на контейнеровоз ферму моста. Видео

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В городе Балтиморе в американском штате Мэриленд взорвали конструкции рухнувшего после столкновения с судном моста через реку Патапско. Об этом сообщает NBC News.

Специалисты подорвали остатки моста, которые заблокировали контейнеровоз Dali. Экипаж судна в составе 21 человека в момент взрыва оставался на борту, каких-либо происшествий или проблем не было, сказал капитан береговой охраны Дэвид О'Коннелл.

Фрагменты моста начали доставать из воды и вывозить с помощью кранов и судов, конструкции отправят на переработку. Контейнеровоз вскоре должны снять с мели. По оценке местных чиновников, все работы займут примерно двое суток. Полностью открыть порт Балтимора для судоходства планируют к концу мая.

Автомобильный мост Key Bridge через Патапско обрушился 26 мая после того, как в него врезался контейнеровоз Dali. За несколько минут до столкновения на судне полностью пропало электричество, и контейнеровоз стал неуправляемым. Погибли шесть человек — строители из Мексики, Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, которые заделывали выбоины на мосту.