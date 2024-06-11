Жителя Камчатки задержали по подозрению в сотрудничестве с СБУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Камчатского края, подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, после начала военной операции на Украине мужчина стал тайно сотрудничать с СБУ. Он отправил спецслужбе данные о руководящем сотруднике полиции, а также выразил готовность передать сведения о местах расположения воинских частей.

Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1 УК). Подозреваемого арестовали. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

С начала военной операции ФСБ неоднократно отчитывалась о задержании подозреваемых в сотрудничестве с Украиной. Так, в конце мая силовики задержали жительницу города Ровеньки в ЛНР за сбор информации о российской армии и передачу ее украинским военным.

Против задержанной возбудили дело по статье о шпионаже (ст. 276 Уголовного кодекса). Ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.