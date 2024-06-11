 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

В Москве задержали сотрудника НИИ ФСИН

Сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России задержали по подозрению в преступлении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Сотрудник НИИ ФСИН задержан главным управлением собственной безопасности (ГУСБ) ФСИН совместно с ФСБ. Управление Следственного комитета по Москве возбудило в отношении него уголовное дело. Что именно инкриминируется задержанному, во ФСИН не уточнили.

Экс-замглавы приморского ФСИН обвинили в афере с банками для овощей
Общество
Фото:СК России

В конце мая суд в Москве арестовал заместителя начальника управления ФСИН по Московской области Владимира Талаева. Его обвинили в получении взятки в крупном размере (пункт «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, замначальника УФСИН получил 800 тыс. руб. от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД» — поставщика молока в колонии. Вместе с Талаевым задержали еще трех сообщников-коммерсантов.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
ФСИН задержание ФСБ Следственный комитет

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Замначальника УФСИН по Подмосковью арестовали по делу о взятке
Политика
СК попросил арестовать замглавы УФСИН Подмосковья по делу о взятке
Политика
Следствие назвало взятку, в которой обвинили замглавы УФСИН Подмосковья
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 10 июн, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 10 июн, 16:33
На Украине назначили командующего Силами беспилотных систем Политика, 01:01
В Москве задержали сотрудника НИИ ФСИН Общество, 00:47
Присяжные не смогли вынести вердикт по делу Хантера Байдена Политика, 00:32
Верховный суд оправдал доначисление налогов на показаниях свидетелей Экономика, 00:25
В Буйнакске из-за отравления отправили на карантин детские учреждения Общество, 00:18
Лидер «Добровольческого батальона ОУН» погиб под Волчанском Политика, 00:18
Роспатент согласился аннулировать патент судившегося с Apple изобретателя Технологии и медиа, 00:01
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Стоимость шенгенской визы для россиян выросла до €90 Общество, 00:01
Bloomberg узнал об обсуждении ЕС продолжения транзита газа через Украину Бизнес, 10 июн, 23:56
МИД Финляндии запросил у посольства разъяснения из-за самолета России Политика, 10 июн, 23:43
Совбез ООН принял проект резолюции США о перемирии в секторе Газа Политика, 10 июн, 23:23
Число госпитализированных после отравления в Буйнакске выросло до 84 Общество, 10 июн, 22:54
В Подмосковье автокран перевернулся и упал в Загорское море Общество, 10 июн, 22:51
ВТБ увеличит до 60% первый взнос по льготной ипотеке на новостройки Финансы, 10 июн, 22:50