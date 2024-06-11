В Москве задержали сотрудника НИИ ФСИН

Сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России задержали по подозрению в преступлении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Сотрудник НИИ ФСИН задержан главным управлением собственной безопасности (ГУСБ) ФСИН совместно с ФСБ. Управление Следственного комитета по Москве возбудило в отношении него уголовное дело. Что именно инкриминируется задержанному, во ФСИН не уточнили.

В конце мая суд в Москве арестовал заместителя начальника управления ФСИН по Московской области Владимира Талаева. Его обвинили в получении взятки в крупном размере (пункт «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, замначальника УФСИН получил 800 тыс. руб. от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД» — поставщика молока в колонии. Вместе с Талаевым задержали еще трех сообщников-коммерсантов.