Замначальника УФСИН по Подмосковью арестовали по делу о взятке
Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области Владимира Талаева. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы.
Талаева обвинили в получении взятки в крупном размере (пункт «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы. Суд арестовал Талаева до 20 июля.
По версии следствия, Талаев получил деньги от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД». Это компания, зарегистрированная в городе Рыбное Рязанской области. Основной вид ее деятельности — оптовая торговля молочными продуктами.
Владимир Талаев — подполковник внутренней службы, он отвечал за деятельность финансово-экономического отдела, отдела капитального строительства и ремонта, отдела тылового обеспечения, базы материально-технического и военного снабжения.
Отдел тылового обеспечения занимается в том числе размещением госзаказов. Талаев упоминался в качестве контактного лица в тендерах. К примеру, по закупке свежей белокочанной капусты и щеток для собак. Как минимум с прошлого сентября отдел тылового обеспечения возглавляет другой сотрудник ФСИН.
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