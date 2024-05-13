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Экс-замглавы приморского ФСИН обвинили в афере с банками для овощей

Бывшего замглавы ГУФСИН Приморья будут судить за аферу со стеклянными банками
Фото: СК России
Фото: СК России

Следователи в Приморье предъявили обвинение бывшему заместителю начальника местного управления ФСИН Владиславу Бондаренко по делу о закупке по завышенным ценам продукции для колонии, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю.

По информации «Коммерсанта», речь идет о приобретении стеклянных банок для консервирования овощей для колонии, где Бондаренко тогда был замглавы.

Как следует из материалов дела, сумма хищения оценивается более чем в 399 тыс. руб., полковнику внутренней службы вменяется нарушение части 3 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения). Санкция статьи в этой части предусматривает до шести лет лишения свободы.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

По версии следствия, с июля 2018-го по декабрь 2019 года Бондаренко, будучи замначальника исправительной колонии N22 в приморском поселке Волчанец, заключил договоры во Владивостоке с местными фирмами «на поставку продукции».

Бондаренко находится под домашним арестом.

Следствие также намерено оценить действия руководителей фирм, которые согласились на заключение договора по заведомо завышенным ценам.

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Фото:Николай Гернет / РИА Новости

Теги
Приморский край ФСИН мошенничество
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