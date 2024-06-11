Лидер «Добровольческого батальона ОУН» погиб под Волчанском

На фронте погиб лидер «Добровольческого батальона ОУН» (Организация украинских националистов, признана в России экстремистской и запрещена) Николай Кохановский. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в батальоне.

О гибели Кохановского также рассказала Роксолана Хмара — вдова украинского политического деятеля и Героя Украины Степана Хмары, передает «РБК-Украина». Хмара утверждает, что Кохановский «погиб в окопе на передовой на Харьковском направлении, возле Волчанска».

Николай Кохановский родился в 1971 году в Запорожской области. С 2014 года он принимал участие в военных действиях на востоке Украины, командуя «Добровольческим батальоном ОУН». Формирование, в частности, участвовало в боях за Донецкий аэопорт.

По данным «24 канала», после начала российской военной операции формирование участвовало в обороне Киева. Впоследствии Кохановский перешел в регулярную украинскую армию и служил как рядовой.