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Политика ,  
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Захарова пригрозила мерами немецким журналистам в России

Захарова: немецкие журналисты покинут Россию, если власти ФРГ тронут российских
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Если власти Германии тронут российских журналистов, немецкие тоже покинут территорию России. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Хочу сказать сразу, чтобы все знали, об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине: если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты», — сказала Захарова.

Представитель МИДа рассказала, что «поборники слова и демократии» в Германии намерены «выслать» российских журналистов, «сделать так, чтобы они больше не работали, не продлять ни визы, ни аккредитации, запретить работу».

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Ранее МИД России объявил немецкому послу Александру Ламбсдорффу демарш после утечки разговора высокопоставленных немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus, которые Берлин собирался, но пока не передал Украине. Ведомство потребовало от дипломата разъяснений по поводу обнародованного разговора. По мнению МИДа, это «наглядно свидетельствует о вовлеченности коллективного Запада» в конфликт на Украине.

На встрече с послом в МИДе также заявили «о недопустимости продолжающихся попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии» и предупредили о возможном ответе. На сайте ведомства упомянуты два эпизода 2022 года — штраф на RT DE в размере €25 тыс. и нападение на жилой дом, где проживали сотрудники корпунктов российских СМИ.

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Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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