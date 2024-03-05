Захарова пригрозила мерами немецким журналистам в России

Мария Захарова (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Если власти Германии тронут российских журналистов, немецкие тоже покинут территорию России. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Хочу сказать сразу, чтобы все знали, об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине: если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты», — сказала Захарова.

Представитель МИДа рассказала, что «поборники слова и демократии» в Германии намерены «выслать» российских журналистов, «сделать так, чтобы они больше не работали, не продлять ни визы, ни аккредитации, запретить работу».

Ранее МИД России объявил немецкому послу Александру Ламбсдорффу демарш после утечки разговора высокопоставленных немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus, которые Берлин собирался, но пока не передал Украине. Ведомство потребовало от дипломата разъяснений по поводу обнародованного разговора. По мнению МИДа, это «наглядно свидетельствует о вовлеченности коллективного Запада» в конфликт на Украине.

На встрече с послом в МИДе также заявили «о недопустимости продолжающихся попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии» и предупредили о возможном ответе. На сайте ведомства упомянуты два эпизода 2022 года — штраф на RT DE в размере €25 тыс. и нападение на жилой дом, где проживали сотрудники корпунктов российских СМИ.