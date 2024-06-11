Ракова сообщила о высокой оценке московских ИИ-медсервисов регионами

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Медучреждения российских регионов — Московской и Воронежской областей — начали успешно использовать медицинские сервисы искусственного интеллекта — ноу-хау столичных специалистов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИИ-сервисы, разработанные в столице, размещены на специальной платформе. Доступ к ней региональным специалистам был открыт в феврале. «Специалисты успели самостоятельно убедиться в удобстве использования «умного» помощника — искусственный интеллект позволяет быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, — уточнила вице-мэр. — Москва, со своей стороны, совершенствует качество и контролирует безопасность алгоритмов. В дальнейшем мы продолжим работу по подключению и других регионов».

Отметим, что за четыре месяца свои заявки на подключение к столичным нейросетям прислали более 25 регионов России. В частности, это Республики Башкортостан и Дагестан, Санкт-Петербург, Пензенская и Кемеровская области, Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Получить доступ к платформе могут как отдельные организации, так и все медицинские учреждения региона.

По словам главврача Реутовской клинической больницы Александра Алексеева, в Подмосковье активно развиваются сервисы на основе искусственного интеллекта, в частности расшифровка рентгенологических исследований. Это дает возможность специалистам выбирать, какие исследования врачи расшифровывают на месте, а какие направляют в Центр телемедицины Москвы.

«Еженедельно в подразделениях Реутовской больницы выполняется порядка 2,5 тыс. лучевых исследований, и мы надеемся, что ИИ станет настоящим подспорьем для наших рентгенологов», — уточнил Алексеев.

В общей сложности в результате эксперимента по использованию компьютерного зрения в лучевой диагностике специалисты Центра диагностики и телемедицины столичного депздрава разработали и внедрили уникальные научные методологии, на основе которых подготовлено свыше 300 эталонных наборов данных. Таким образом, им удалось создать первую в России официальную библиотеку наборов данных для сферы здравоохранения.