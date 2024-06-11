 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Город ,  
0 

Ракова сообщила о высокой оценке московских ИИ-медсервисов регионами

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Медучреждения российских регионов — Московской и Воронежской областей — начали успешно использовать медицинские сервисы искусственного интеллекта — ноу-хау столичных специалистов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИИ-сервисы, разработанные в столице, размещены на специальной платформе. Доступ к ней региональным специалистам был открыт в феврале. «Специалисты успели самостоятельно убедиться в удобстве использования «умного» помощника — искусственный интеллект позволяет быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, — уточнила вице-мэр. — Москва, со своей стороны, совершенствует качество и контролирует безопасность алгоритмов. В дальнейшем мы продолжим работу по подключению и других регионов».

Отметим, что за четыре месяца свои заявки на подключение к столичным нейросетям прислали более 25 регионов России. В частности, это Республики Башкортостан и Дагестан, Санкт-Петербург, Пензенская и Кемеровская области, Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Получить доступ к платформе могут как отдельные организации, так и все медицинские учреждения региона.

По словам главврача Реутовской клинической больницы Александра Алексеева, в Подмосковье активно развиваются сервисы на основе искусственного интеллекта, в частности расшифровка рентгенологических исследований. Это дает возможность специалистам выбирать, какие исследования врачи расшифровывают на месте, а какие направляют в Центр телемедицины Москвы.

«Еженедельно в подразделениях Реутовской больницы выполняется порядка 2,5 тыс. лучевых исследований, и мы надеемся, что ИИ станет настоящим подспорьем для наших рентгенологов», — уточнил Алексеев.

В общей сложности в результате эксперимента по использованию компьютерного зрения в лучевой диагностике специалисты Центра диагностики и телемедицины столичного депздрава разработали и внедрили уникальные научные методологии, на основе которых подготовлено свыше 300 эталонных наборов данных. Таким образом, им удалось создать первую в России официальную библиотеку наборов данных для сферы здравоохранения.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
инновации в медицине нейросети Москва Анастасия Ракова

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 10 июн, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 10 июн, 16:33
Москалькова сообщила об обнаружении 46 пленных военных по ее запросу Политика, 10:26
В Нижнем Новгороде погиб 18-летний хоккеист «Заречья» Спорт, 10:24
Необычные места в Москве, где можно интересно провести лето РБК и ГАЛС, 10:20
Власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области Политика, 10:20
5 универсальных советов для переговоров с агрессорами Pro, 10:19
Солдаты Южной Кореи открыли огонь после нарушения границы военными КНДР Политика, 10:18
Гендиректор холдинга Legenda о подходе к комплексному развитию территорий Пресс-центр РБК, 10:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российскую хоккеистку впервые выбрали на драфте женской НХЛ Спорт, 10:10
В Карачаево-Черкесии задержали чиновников и силовиков за крупные хищения Политика, 10:04
Калькулятор зарплаты и прогрессии НДФЛ Финансы, 10:02
Как из ГЭС в Узбекистане стал бить фонтан воды. Видео Общество, 09:59
Europe 1 сообщила, что Макрон обсудил возможность своей отставки Политика, 09:55
Россия и Иран приостановили заключение договора о сотрудничестве Политика, 09:47
Вас обманывают: что нужно знать о дезинформации — The Economist Pro, 09:47