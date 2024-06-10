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Протесты в Армении ,  
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Совет парламента Армении отказался созвать заседание о недоверии Пашиняну

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Протесты в Армении
Айк Конджорян
Айк Конджорян (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Совет парламента Армении отклонил предложение оппозиции провести внеочередное заседание по вопросу недоверия правительству премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщил руководитель правящей фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.

«Совет не принял это предложение. А правящая фракция «Гражданский договор» в Совете проголосовала против этого проекта», — сказал он (цитата по ArmenPress).

Конджорян подчеркнул, что выборы пройдут в 2026 году, передает портал News.am. По его словам, неважно, сколько людей выйдут на улицы протестовать, если они хотят смены власти — пусть голосуют на будущих выборах.

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Фото:Александр Патрин / ТАСС

Ранее лидер протестов — руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ, глава движения «Тавуш во имя Родины» Баграт Галстанян — назвал заседание первым шагом в процессе выражения недоверия Пашиняну.

Он подчеркнул, что вопрос выдвижения кандидата в премьеры пока не стоит, но «дальнейшие шаги будут соответствующими». Галстанян призвал протестующих собраться на перекрестке Баграмяна-Демирчян — у здания парламента. Прошедшую ночь демонстранты провели там же в палатках.

С середины мая в Армении проходят митинги с массовыми задержаниями. Поводом для них стало решение о делимитации границы с Азербайджаном, которое власти страны приняли в конце апреля. В конце мая протестующие в ходе митинга предложили выдвинуть Галстаняна на пост премьер-министра Армении.

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Теги
Персоны
Армения протесты Никол Пашинян премьер-министр вотум недоверия
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года

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