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Бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с «Кинжалом» пролетели над двумя морями

Минобороны: Ту-22М3 и МиГ-31 с комплексом «Кинжал» пролетели над двумя морями

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, сообщили в Минобороны.

В ходе полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе, на отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали истребители иностранных государств.

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В Минобороны подчеркнули, что такие полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана совершаются регулярно и выполняются в соответствии с международным правом.

Российские военные самолеты регулярно выполняют плановые полеты в нейтральных водах. В декабре 2023 года два дальних бомбардировщика Ту-22М3 пролетели над Балтийским морем, во время полета их сопровождали российские истребители Су-30СМ. Авиация находилась в воздухе около пяти часов.

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Теги
Минобороны Ту-22М3 МиГ-31 Балтийское море Каспийское море
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