Бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с «Кинжалом» пролетели над двумя морями
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, сообщили в Минобороны.
В ходе полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе, на отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали истребители иностранных государств.
В Минобороны подчеркнули, что такие полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана совершаются регулярно и выполняются в соответствии с международным правом.
Российские военные самолеты регулярно выполняют плановые полеты в нейтральных водах. В декабре 2023 года два дальних бомбардировщика Ту-22М3 пролетели над Балтийским морем, во время полета их сопровождали российские истребители Су-30СМ. Авиация находилась в воздухе около пяти часов.
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