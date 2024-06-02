В Херсоне прогремели взрывы

В занятом ВСУ городе Херсон прозвучали взрывы, сообщил в телеграм-канале глава городской военной администрации Роман Мрочко.

Взрывы звучали в прибрежных районах города, уточнил он. Мрочко призвал жителей быть осторожными.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В ноябре того же года российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра. Украина контролирует правый берег.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.