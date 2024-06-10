Иркутская прокуратура проверит данные о пропавшем с дамбы гравии

Прокуратура выяснит, куда делся гравий с насыпи у реки в Тулуне

Прокуратура начала проверку данных о возможном хищении гравия с водозащитной дамбы на берегу реки Ия в иркутском городе Тулун, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению органом местного самоуправления законодательства в сфере эксплуатации гидротехнического сооружения и иного законодательства», — говорится в публикации.

Ранее портал IRK.ru опубликовал видео от местных жителей, на котором видно, что часть насыпи отсутствует. Автор утверждает, что неизвестные вывезли несколько тонн гравия с дамбы.

И. о. мэра Тулуна Татьяна Якубова рассказала IRK.ru, что берегоукрепление, попавшее на видео, было построено более десяти лет назад и не имеет отношение к дамбе, возведенной после наводнения в 2019 году.

«Объект у нас на кадастровом учете не стоит и не является собственностью администрации города Тулуна. Но мы сегодня написали заявление в полицию для того, чтобы полицейские разобрались и приняли какие-то меры по розыску нарушителей», — сказала она.