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Военная операция на Украине ,  
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Сумская область Украины частично осталась без света

Сюжет
Военная операция на Украине

В украинском городе Сумы произошло частичное отключение электричества, сообщил городской совет.

«Из-за аварийной ситуации на оборудовании часть города — без света», — говорится в сообщении.

«Суспільне» со ссылкой на корреспондента пишет, что обесточена оказалась и часть Сумской области. По данным «Страны.ua», света нет в городах Лебедин и Белополье.

В Сумском горсовете добавили, что в некоторых частях города, где отключилось электричество, наблюдаются перебои с водоснабжением.

Кадыров сообщил о взятии под контроль Рыжевки в Сумской области
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Сумская областная военная администрация вечером 9 июня сообщила о многочисленных взрывах в регионе в течение дня.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил ранее, что 9 июня военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» и других российских подразделений взяли под контроль село Рыжевка в Белопольском районе Сумской области. Он отметил, что этого удалось достичь «без определенных сложностей всего лишь за три дня».

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Теги
Сумская область электроснабжение Украина отключение электричества

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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