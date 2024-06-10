Сумская область Украины частично осталась без света
В украинском городе Сумы произошло частичное отключение электричества, сообщил городской совет.
«Из-за аварийной ситуации на оборудовании часть города — без света», — говорится в сообщении.
«Суспільне» со ссылкой на корреспондента пишет, что обесточена оказалась и часть Сумской области. По данным «Страны.ua», света нет в городах Лебедин и Белополье.
В Сумском горсовете добавили, что в некоторых частях города, где отключилось электричество, наблюдаются перебои с водоснабжением.
Сумская областная военная администрация вечером 9 июня сообщила о многочисленных взрывах в регионе в течение дня.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил ранее, что 9 июня военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» и других российских подразделений взяли под контроль село Рыжевка в Белопольском районе Сумской области. Он отметил, что этого удалось достичь «без определенных сложностей всего лишь за три дня».
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