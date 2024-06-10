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Общество ,  
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Массовым отравлением детей в Истре занялись следователи и прокуроры

После массового отравления детей в парк-отеле в Истре завели уголовное дело
Фото: mosoblproc / Telegram
Фото: mosoblproc / Telegram

В подмосковной Истре по факту массового отравления детей в парк-отеле возбудили уголовное дело, сообщило региональное Управление Следственного комитета.

«Установлено, что с 6 по 9 июня в медицинское учреждение городского округа Красногорск в связи с плохим самочувствием обратились 14 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Предварительной причиной их плохого самочувствия явилась острая кишечная инфекция», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Фото:СУ СК России по Пензенской области

Об отравлении детей сообщили в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства проводят лабораторные исследования питьевой воды, готовой пищевой продукции. Также они взяли анализы у сотрудников пищеблока и остального персонала, добавили в пресс-службе прокуратуры области.

По данным прокуратуры, всего на острую кишечную боль пожаловались 16 детей, 14 из них госпитализировали. В настоящее время они находятся на стационарном лечении.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Красногорска сообщило, что дети отдыхали в парк-отеле «Огниково» в Истре.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Московской области, в пресс-службу прокуратуры Московской области, направил запрос в управление Роспотребнадзора по Московской области и в парк-отель «Огниково».

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

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Теги
отравление Следственный комитет Московская область новости

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Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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