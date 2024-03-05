Уголовное дело завели из-за отравления школьников в Пугачеве
Следователи завели уголовное дело после отравления школьников в городе Пугачев в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в своем телеграм-канале.
После отравления некоторым детям потребовалась медицинская помощь. По данным СК, школьники заразились инфекционным заболеванием из-за «некачественной продукции». Уголовное дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК). Максимальное наказание — два года лишения свободы.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя саратовского следственного управления Ивану Михайлину доложить об обстоятельствах и причинах произошедшего.
Саратовская прокуратура организовала проверку после отравления детей. «В ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов территориального отдела Роспотребнадзора будут установлены обстоятельства и причины случившегося, дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения», — сообщило ведомство.
По данным «Саратов 24», отравились учащиеся школы № 2 в Пугачеве. Более 20 детей находятся на лечении дома, в больницу никто не попал, заявили в администрации района. В региональном минздраве уточнили, что у 23 детей выявили острую кишечную инфекцию.
В связи с отравлением детей школу перевели на дистанционный формат работы, сообщили телеканалу в региональном министерстве образования. В учреждении работает комиссия, в состав которой входят представители регионального Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии, добавили в ведомстве.
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