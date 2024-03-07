СК завел дело после отравления участников юношеского первенства по боксу в Пензе

СК завел дело по факту массового отравления детей-боксеров в Пензе

Фото: СУ СК России по Пензенской области

Cледственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления участников юношеских соревнований по боксу в Пензе, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«В следственном отделе по Железнодорожному району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних участников», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 2 лет.

Cледователи установили, что вечером 5 марта подростки почувствовали себя плохо после ужина в гостинице. Им вызвали скорую, часть спортсменов госпитализировали с отравлением. Сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего, а также ведут проверку сотрудника отеля, ответственного за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

По данным Минздрава Пензенской области, в больнице находятся девять человек, у которых подозревают кишечную инфекцию. Дети пребывают в состоянии средней степени тяжести, однако их жизни ничего не угрожает, ситуация под контролем.

С 5 по 9 марта в училище олимпийского резерва Пензенской области проводится первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 15–16 лет.