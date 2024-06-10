Мустафа Найем не поедет на конференцию по восстановлению Украины

Мустафа Найем (Фото: Сергей Харченко / zumapress.com / Global Look Press)

Глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем пропустит запланированную на 11–12 июня конференцию по восстановлению республики, сообщил Bloomberg. По его данным, причиной этому стали разногласия между представителями власти в Киеве.

Как заявил агентству сам чиновник, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался одобрить командировку Найема в Берлин, где пройдет конференция, «не указав причин».

Bloomberg напоминает, что Найем получил свое место при поддержке министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, которого уволили месяц назад, не обсудив с ним это решение. Новый глава министерства до сих пор не назначен.

Планируется, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен откроет это мероприятие. Но представителей Государственного агентства по развитию инфраструктуры и реконструкции там не будет, добавил Найем.

При этом в качестве участников также заявлены украинские министры экономики Юлия Свириденко, финансов Сергей Марченко, здравоохранения Виктор Ляшко и иностранных дел Дмитрий Кулеба и другие высокопоставленные чиновники.