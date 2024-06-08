ТАСС узнал подробности аварийной посадки самолета на шоссе в Подмосковье
Пилот самолета, который совершил аварийную посадку на шоссе в Московской области, управлял им по доверенности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, самолетом владеет другой человек. Источник ТАСС отметил, что пилот летел один из аэродрома Мячково в Раменском районе на юго-востоке Подмосковья, туда же он должен был вернуться.
Легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на Тураевском шоссе близ подмосковного города Лыткарино вечером 8 июня, сообщило МЧС. Разрушений на земле нет, никто не пострадал.
Следственный комитет и транспортная прокуратура начали проверку.
По данным SHOT, пилота задержали до выяснения обстоятельств. Самолет мог совершить аварийную посадку из-за проблем с топливом, пишет телеграм-канал.
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