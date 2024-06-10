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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев заявил о провале попыток ВСУ повлиять на ситуацию в Севастополе

Развожаев: все попытки совершить диверсию в Севастополе эффективно раскрываются
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повлиять на ситуацию в Севастополе с помощью дальнобойного оружия потерпят фиаско, заявил «РИА Новости» губернатор города Михаил Развожаев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, когда провалилось украинское контрнаступление, ВСУ стали терпеть и другие неудачи. Развожаев отметил, что властям Украины необходимо отчитываться о результатах перед странами, которые дают стране вооружения.

«Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее, приближены к террористическим актам, и уверен — то, что ничего не получается на фронте, — приводит к этим атакам», — добавил Развожаев. Он уточнил, что использование ВСУ дальнобойного оружия приведет к наращиванию группировки российских сил ПВО.

Губернатор также сообщил, что все случаи подготовки диверсий против российских военнослужащих на объектах города эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами. Развожаев отметил, что информацию о выявленных диверсиях в СМИ дают дозированно, «после того уже, как все необходимые мероприятия силовиками проведены».

Развожаев сообщил об уничтожении морского дрона в Севастополе
Политика
Михаил Развожаев

После начала военной операции на Украине страны Запада начали поставки вооружений Киеву, запретив использовать их для ударов по территории России. В конце мая 2024 года США смягчили данные ограничения, разрешив ВСУ «контрбатарейную борьбу» в районе Харьковской области, граничащей с Белгородской. Как писал Forbes, в ночь после снятия ряда ограничений США ВСУ запустили ракеты из РСЗО HIMARS по объектам в Белгородской области.

Севастополь неоднократно подвергался атакам со стороны украинской армии. В акватории Черного моря регулярно уничтожают безэкипажные катера, которые движутся в направлении города, также Севастополь обстреливали ракетами. В этой связи Развожаев часто сообщает об объявлении воздушной опасности.

Москва осуждает поставки оружия Киеву и резко критикует возможные удары по своей территории западным оружием. Разрешение Вашингтона наносить удары Киеву по России американским оружием говорит о вовлеченности США в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Теги
Персоны
Севастополь Михаил Развожаев Украина ВСУ
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

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