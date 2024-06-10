Развожаев заявил о провале попыток ВСУ повлиять на ситуацию в Севастополе

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Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повлиять на ситуацию в Севастополе с помощью дальнобойного оружия потерпят фиаско, заявил «РИА Новости» губернатор города Михаил Развожаев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, когда провалилось украинское контрнаступление, ВСУ стали терпеть и другие неудачи. Развожаев отметил, что властям Украины необходимо отчитываться о результатах перед странами, которые дают стране вооружения.

«Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее, приближены к террористическим актам, и уверен — то, что ничего не получается на фронте, — приводит к этим атакам», — добавил Развожаев. Он уточнил, что использование ВСУ дальнобойного оружия приведет к наращиванию группировки российских сил ПВО.

Губернатор также сообщил, что все случаи подготовки диверсий против российских военнослужащих на объектах города эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами. Развожаев отметил, что информацию о выявленных диверсиях в СМИ дают дозированно, «после того уже, как все необходимые мероприятия силовиками проведены».

После начала военной операции на Украине страны Запада начали поставки вооружений Киеву, запретив использовать их для ударов по территории России. В конце мая 2024 года США смягчили данные ограничения, разрешив ВСУ «контрбатарейную борьбу» в районе Харьковской области, граничащей с Белгородской. Как писал Forbes, в ночь после снятия ряда ограничений США ВСУ запустили ракеты из РСЗО HIMARS по объектам в Белгородской области.

Севастополь неоднократно подвергался атакам со стороны украинской армии. В акватории Черного моря регулярно уничтожают безэкипажные катера, которые движутся в направлении города, также Севастополь обстреливали ракетами. В этой связи Развожаев часто сообщает об объявлении воздушной опасности.

Москва осуждает поставки оружия Киеву и резко критикует возможные удары по своей территории западным оружием. Разрешение Вашингтона наносить удары Киеву по России американским оружием говорит о вовлеченности США в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.