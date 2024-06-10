В Москве загорелся автосалон дилера Nissan и Subaru

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На севере Москвы загорелся один из столичных автосалонов, сообщила пресс-служба российского МЧС в телеграм-канале.

Пожар начался около 5:40 мск. Горит здание по адресу: улица Башиловская, дом 2, строение 3, уточнили в ведомстве. По данным сервисов «2ГИС» и «Яндекс Карты», его занимает группа компаний «У-Сервис+» — официальный дилер Nissan, Subaru, Geely, Omoda и Jaeeco и других марок, в том же салоне компания продает машины с пробегом. Часть здания занимает организация «Экспресс-сервис».

По информации МЧС, горят стены и кровля одноэтажного здания, огонь охватил 200 кв. м. Пожар тушат 93 человека и 27 единиц техники. Телеграм-канал SHOT пишет, что к месту возгорания отправили два вертолета — Ка-32 и Ми-26.

В МЧС уточнили, что сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее, 3 июня в Новосибирске загорелся склад с горючими материалами. Огонь охватил кровлю на площади 4,5 тыс. кв. м, после чего перекинулся на все здание. В помещениях обрушились конструкции. В результате пожара, по данным МЧС, никто не пострадал.