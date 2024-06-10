 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Правительство поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение

В Госдуму внесут законопроект о штрафах до 5 тыс. руб. за опасное вождение

Правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тыс. руб. и временном лишении водительских прав за опасное вождение, сообщил депутат от ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в телеграм-канале.

Депутат опубликовал текст документа, из которого следует, что опасное вождения повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от 3 до 5 тыс. руб. За повторное правонарушение предусмотрено лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Законопроект вносится в Думу.

Термин «опасное вождение» вошел в российское законодательство в 2016 году. Под этим понимается, например, отказ уступить дорогу транспортному средству, которое имеет преимущественное право движения, а также перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.

Кроме того, под понятие опасного вождения попадает нарушение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение, в случае если оно не требуется для предотвращения ДТП, и препятствование обгону.

В Госдуму внесут закон о штрафах и лишении прав за агрессивное вождение
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Госавтоинспекция в 2018 году уже предлагала штрафовать за опасное вождение на 5 тыс. руб. Минюст три года спустя выступал за введение штрафа в размере 3 тыс. руб.

ЛДПР неоднократно вносила в Госдуму законопроект об административной ответственности за опасное вождение.

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Теги
штрафы опасное вождение ПДД Госдума законопроект водительские права

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Госдуму внесут закон о штрафах и лишении прав за агрессивное вождение
Общество
Путин временно запретил сдавать на права после вождения в пьяном виде
Общество
МВД сообщило, как будет забирать права на вождение за неявку в военкомат
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
У летевшего в Вену самолета треснули лобовые стекла из-за града Общество, 03:41
WSJ узнала условие заключения оборонного соглашения США и Эр-Рияда Политика, 03:41
Правительство поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение Общество, 03:00
Как в России в два раза сократилось число МФО. Инфографика Финансы, 03:00
Суд вернулся к закрытому делу об ОПС против основателя «Русского молока» Бизнес, 02:43
Жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о подробностях нападения Общество, 02:22
Треть россиян согласились снизить зарплатные ожидания Общество, 02:05
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Сумская область Украины частично осталась без света Политика, 01:32
Фон дер Ляйен пообещала «проукраинское и проевропейское» большинство в ЕП Политика, 01:31
Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью Политика, 01:01
В Белоруссии задержали школьников за изготовление взрывчатки Общество, 00:50
Премьер Бельгии анонсировал свою отставку Политика, 00:16
Протестующие в Ереване дошли до здания парламента Политика, 00:15
Топ-менеджер РЖД займет должность замминистра транспорта Бизнес, 00:01