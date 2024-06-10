Правительство поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение

В Госдуму внесут законопроект о штрафах до 5 тыс. руб. за опасное вождение

Правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тыс. руб. и временном лишении водительских прав за опасное вождение, сообщил депутат от ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в телеграм-канале.

Депутат опубликовал текст документа, из которого следует, что опасное вождения повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от 3 до 5 тыс. руб. За повторное правонарушение предусмотрено лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Законопроект вносится в Думу.

Термин «опасное вождение» вошел в российское законодательство в 2016 году. Под этим понимается, например, отказ уступить дорогу транспортному средству, которое имеет преимущественное право движения, а также перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.

Кроме того, под понятие опасного вождения попадает нарушение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение, в случае если оно не требуется для предотвращения ДТП, и препятствование обгону.

Госавтоинспекция в 2018 году уже предлагала штрафовать за опасное вождение на 5 тыс. руб. Минюст три года спустя выступал за введение штрафа в размере 3 тыс. руб.

ЛДПР неоднократно вносила в Госдуму законопроект об административной ответственности за опасное вождение.