В Госдуму внесут закон о штрафах и лишении прав за агрессивное вождение

В Госдуму внесут законопроект, которым устанавливается наказание за агрессивное вождение, «рецидивистов» предложат лишать прав, рассказал депутат от ЛДПР Нилов. Ранее в Москве арестовали водителя за дрифт в центре города

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Госдуму 6 июля внесут законопроект, предусматривающий штрафы и лишение прав за агрессивное вождение, сообщил депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

По его словам, три основных принципа привлечения к ответственности будут такими: необходимо доказательство в видеоформате (Нилов подчеркивает, что это должны быть не автоматические камеры фиксации); наличие умысла в действиях водителя; решение о привлечении к ответственности может вынести только суд.

«И дифференцированная ответственность: штраф за дебют и справедливая «вилка» между штрафом и (в случае необучаемости субъекта) лишением права на управление ТС», — написал депутат.

Термин «опасное вождение» вошел в российское законодательство в 2016 году. Под этим понимается, например, отказ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение, в случае если оно не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствование обгону.

ГИБДД в 2018 году предлагала штрафовать за такие действия на 5 тыс. руб. Минюст три года спустя выступал за штрафы на сумму 3 тыс. руб.

Накануне за дрифт в районе Патриарших прудов в Москве водитель получил административный арест на пять суток по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). В интернете распространился ролик, где красная BMW выезжает на перекресток и кружит на нем. Автомобиль был без номеров, однако инспекторы установили владельца. Водителем оказался его знакомый: лишенный прав хозяин машины передал ему автомобиль, зная, что у того нет водительского удостоверения.

В отношении владельца BMW решили возбудить дело об административном правонарушении и провести расследование по ч. 3 ст. 12.7 КоАП (передача управления автомобилем лицу без прав; наказывается штрафом в размере 30 тыс. руб.)

В конце 2021 года в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей, неоднократно превышавших скорость или выезжавших на встречную полосу. Для судимых по такой статье наказание может быть вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.